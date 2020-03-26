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В Иркутской области директора агентства недвижимости подозревают в мошенничестве

В Иркутской области директора агентства недвижимости подозревают в мошенничестве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело 

В дежурную часть полиции в Иркутской области обратилась женщина. Она пострадала при покупке квартиры, пользуясь услугами агентства недвижимости. 

Для сделки она передала директору агентства недвижимости на ответственное хранение 1,8 млн рублей. Однако после оформления необходимых документов и регистрации сделки деньги продавцу недвижимости переданы не были.

Органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В качестве подозреваемой допрошена 37-летняя директор фирмы. В ходе сбора и формирования доказательной базы в офисе агентства недвижимости, доме руководителя и квартирах её родственников проведены обыски, изъята документация. 

Кроме того, в полицию обратились ещё 16 жителей Ангарска с аналогичными заявлениями о незаконных действиях со стороны директора агентства. В настоящее время полученная информация проверяется сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество
 
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