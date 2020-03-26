Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
24 марта состоялась пресс-конференция главы Бурятии с участием журналистов, блогеров и общественников. Многие задавали вопросы о повышении цен и возврате билетов в ситуации пандемии.
Алексей Цыденов заверил, что повышения цен на продукты питания не должно быть.
- У нас 52 вида товаров первой необходимости, цена на которых мониторится постоянно, ведётся контроль. Это продукты питания, промтовары, моющие средства в том числе. Роста цен пока не наблюдается, по некоторым позициям спрос упал. Повышений не должно быть, есть УФАС, и все организации предупреждены. Цены мониторятся в среднем: допустим, 20 наименований молока: если одно подорожало, а 19 не подорожало, то все нормально. Если подорожали все 20, тогда реагируем, - объяснил глава Бурятии.
Обсуждался вопрос повышения цены на бензин.
- Бензин – отдельная тема, за ним все смотрят. Я могу точно сказать, что он серьезно не подорожает. Какие-то движения, наверное, могут быть. Цена на бензин – это то, что контролирует правительство Росси непосредственно, - сказал он.
Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о турфирмах, которые терпят большие убытки в связи с коронавирусом. Глава Бурятии порекомендовал переориентироваться на внутренний туризм.
- Границы закрыты, все ищут, куда можно отправиться отдыхать в России, выросли цену в Крыму. Поэтому нужно разворачиваться на внутренний туризм, - высказался глава.
На вопрос о ситуации с авиабилетами глава ответил коротко: «Есть разные тарифы, если билет возвратный, авиакомпания обязана принять его, если невозвратный, то, соответственно, нет».
В Бурятии роста цен на продукты из-за коронавируса не наблюдается
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Он выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу из авто
Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
Победители смогут принять участие в международном культурном форуме
Однако сами бизнесмены не знают о результатах анализов
Из Улан-Удэ до столицы России теперь можно долететь за 3 тысячи
Недостоверная информация распространилась в мессенджерах
Подозрительного парня заметили росгвардейцы
Масштабный полевой выход проходил на полигоне Телемба
Его действия пресекли полицейские
Мужчина находился в «чёрном списке», так как имел десятки штрафов
Глава Бурятии также рассказал, что носит с собой в портфеле
Врачи РКБ Семашко поддержали флешмоб #COVIDнепобедит
Он отметил, что город «сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование»
Роскомнадзор озвучил некоторые итоги работы