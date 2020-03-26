В Бурятии роста цен на продукты из-за коронавируса не наблюдается

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов



24 марта состоялась пресс-конференция главы Бурятии с участием журналистов, блогеров и общественников. Многие задавали вопросы о повышении цен и возврате билетов в ситуации пандемии.



Алексей Цыденов заверил, что повышения цен на продукты питания не должно быть.



- У нас 52 вида товаров первой необходимости, цена на которых мониторится постоянно, ведётся контроль. Это продукты питания, промтовары, моющие средства в том числе. Роста цен пока не наблюдается, по некоторым позициям спрос упал. Повышений не должно быть, есть УФАС, и все организации предупреждены. Цены мониторятся в среднем: допустим, 20 наименований молока: если одно подорожало, а 19 не подорожало, то все нормально. Если подорожали все 20, тогда реагируем, - объяснил глава Бурятии.



Обсуждался вопрос повышения цены на бензин.



- Бензин – отдельная тема, за ним все смотрят. Я могу точно сказать, что он серьезно не подорожает. Какие-то движения, наверное, могут быть. Цена на бензин – это то, что контролирует правительство Росси непосредственно, - сказал он.



Также на пресс-конференции прозвучал вопрос о турфирмах, которые терпят большие убытки в связи с коронавирусом. Глава Бурятии порекомендовал переориентироваться на внутренний туризм.



- Границы закрыты, все ищут, куда можно отправиться отдыхать в России, выросли цену в Крыму. Поэтому нужно разворачиваться на внутренний туризм, - высказался глава.



На вопрос о ситуации с авиабилетами глава ответил коротко: «Есть разные тарифы, если билет возвратный, авиакомпания обязана принять его, если невозвратный, то, соответственно, нет».

