В конкурсе «Музейный десант» победили два сотрудника музеев Бурятии

Победители смогут принять участие в международном культурном форуме



Подведены итоги всероссийского конкурса «Музейный десант» благотворительной программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина в номинации «Индивидуальные поездки для участия в международном фестивале «Интермузей».



Среди победителей сотрудники двух музеев Бурятии: Лилия Цыденова, замдиректора по научной работе Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева и Саяна Галсанова, заведующий историко-краеведческим центром имени Хангалова Национального музея Бурятии.



В конкурсе приняли участие 65 заявителей, 16 участников стали победителями.

Лилия Цыденова, победитель гранта прошлого года, считает, что благотворительный фонд Потанина дает возможность переосмыслить свою деятельность, длиною в более 20 лет и найти новые точки отсчета.



-В прошлом году победители посетили порядка 20 институций (музейные, общественные, арт-пространства частной и государственной формы собственности). И в каждом месте был представлен свой уникальный опыт, который необходимо учитывать в работе. В результате стажировки на базе Кяхтинского краеведческого музея был проведен семинар-практикум «Социализация музейной деятельности и взаимодействие с местным сообществом» для сотрудников республиканских и муниципальных музеев, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Фонд предлагает победителям в номинации «Индивидуальные поездки» для участия в международном фестивале «Интермузей» возможность принять участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге или любой профильной конференции до конца 2020 года.







