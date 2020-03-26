Из Улан-Удэ до столицы России теперь можно долететь за 3 тысячи
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полёты внутри страны – это касается весенних месяцев. Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, сообщают «Ведомости», стоимость перелётов на самые востребованные рейсы понизилась на 40-60%. Среди популярных маршрутов есть Иркутск. Из Москвы в этот город теперь можно долететь за 8 с лишним тысяч рублей. Билеты в обратном направлении обойдутся в 10 тысяч.
Ценовую планку уронила и авиакомпания «Победа». Слетать из Иркутска в Москву и обратно обойдётся пассажиру где-то в 14 тысяч рублей.
Упали цены и на маршрут Москва – Улан-Удэ. Теперь билет стоит 7700 рублей, а вот из столицы Бурятии в Москву стоит вовсе 3 тысячи рублей.
«То есть, такие самолёты могут летать из Улан-Удэ и Иркутска до Москвы за небольшие деньги?», «За столько лет я ещё такого не видел», «На фоне пандемии скидки смотрятся очень провокационно», - пишут авиапассажиры.
В Бурятии и Иркутской области упали цены на перелёт до Москвы
Общество, Фото:
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