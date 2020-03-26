Недостоверная информация распространилась в мессенджерах
В Бурятии по так называемым «родительским чатам» распространилась информация о том, что по торговым центрам города ходят патрули и выявляют детей.
«С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11:00 часов до 21:00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!», говорилось в пересылаемом сообщении.
В пресс-службе МВД по Бурятии эту информацию опровергли. Стражи порядка сообщили, что информация не соответствует действительности.
- Полиция Бурятии сообщает, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к административной ответственности не соответствует действительности, - прокомментировали в региональном министерстве внутренних дел.
В настоящее время полицейские проводят рейдовые мероприятия в торговых центрах исключительно по профилактике краж и иных преступлений, отметили правоохранители.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в мэрии сообщали, что в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в Улан-Удэ проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в общественных местах. Для контроля за профилактическими мероприятиями создано 77 мобильных групп из сотрудников администрации города, подведомственных учреждений и управляющих компаний.
В Бурятии опровергли информацию о патрулях в ТЦ и штрафах родителям
Общество, Фото:
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