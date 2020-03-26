В Улан-Удэ юноша ножницами пытался вскрыть автомобиль

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подозрительного парня заметили росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали юношу, когда он пытался вскрыть автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, при помощи ножниц.



Следуя ночью по маршруту патрулирования в Октябрьском районе, группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на молодого человека, который свернул в тупиковый двор.



- Наряд решил скрытно проследовать за ним. Выждав некоторое время, росгвардейцы заехали во двор и увидели, как молодой человек пытается вскрыть ножницами припаркованный автомобиль, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, 17-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».





