Подозрительного парня заметили росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали юношу, когда он пытался вскрыть автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, при помощи ножниц.
Следуя ночью по маршруту патрулирования в Октябрьском районе, группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на молодого человека, который свернул в тупиковый двор.
- Наряд решил скрытно проследовать за ним. Выждав некоторое время, росгвардейцы заехали во двор и увидели, как молодой человек пытается вскрыть ножницами припаркованный автомобиль, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Задержанный, 17-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
В Улан-Удэ юноша ножницами пытался вскрыть автомобиль
Общество, Фото:
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