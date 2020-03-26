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В Бурятию после успешных боевых стрельб вернулись зенитчики

В Бурятию после успешных боевых стрельб вернулись зенитчики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Масштабный полевой выход проходил на полигоне Телемба

В Бурятию после успешного выполнения боевых стрельб на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны вернулся первый эшелон с военными зенитных ракетных подразделений.

- В ходе боевых стрельб расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2», ЗРК С-300 «Фаворит», дивизионных автономных самоходных ЗРК «Тор» и автоматизированных войсковых ЗРК «Оса» успешно поразили мишени «Саман», которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Расчеты ЗРК «Бук-М2» выполнили 8 боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника, расчеты ЗРК «Бук-М1» выполнил 18 боевых пусков, ЗРК «Тор» поразил сверхскоростные мишени выпустив 6 боевых ракет.

В ходе мероприятий расчеты зенитных ракетных подразделений повышали уровень боевого слаживания, совершенствовали навыки по управлению огнем и ведению боевых стрельб по реальным целям.

На полевой выход войск ПВО округа было привлечено более 4 тысяч военных, было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники.
ВВО учения
 
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