Масштабный полевой выход проходил на полигоне Телемба
В Бурятию после успешного выполнения боевых стрельб на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны вернулся первый эшелон с военными зенитных ракетных подразделений.
- В ходе боевых стрельб расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2», ЗРК С-300 «Фаворит», дивизионных автономных самоходных ЗРК «Тор» и автоматизированных войсковых ЗРК «Оса» успешно поразили мишени «Саман», которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Расчеты ЗРК «Бук-М2» выполнили 8 боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника, расчеты ЗРК «Бук-М1» выполнил 18 боевых пусков, ЗРК «Тор» поразил сверхскоростные мишени выпустив 6 боевых ракет.
В ходе мероприятий расчеты зенитных ракетных подразделений повышали уровень боевого слаживания, совершенствовали навыки по управлению огнем и ведению боевых стрельб по реальным целям.
На полевой выход войск ПВО округа было привлечено более 4 тысяч военных, было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники.
В Бурятию после успешных боевых стрельб вернулись зенитчики
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Он выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу из авто
Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
Победители смогут принять участие в международном культурном форуме
Однако сами бизнесмены не знают о результатах анализов
Из Улан-Удэ до столицы России теперь можно долететь за 3 тысячи
Недостоверная информация распространилась в мессенджерах
Подозрительного парня заметили росгвардейцы
Масштабный полевой выход проходил на полигоне Телемба
Его действия пресекли полицейские
Мужчина находился в «чёрном списке», так как имел десятки штрафов
Глава Бурятии также рассказал, что носит с собой в портфеле
Врачи РКБ Семашко поддержали флешмоб #COVIDнепобедит
Он отметил, что город «сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование»
Роскомнадзор озвучил некоторые итоги работы