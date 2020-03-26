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Улан-удэнец выплатил штрафы ГИБДД на 12 тысяч после ареста автомобиля

Улан-удэнец выплатил штрафы ГИБДД на 12 тысяч после ареста автомобиля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина находился в «чёрном списке», так как имел десятки штрафов

В Улан-Удэ арест автомобиля марки «Lada Granta» поспособствовал взысканию многочисленного количества штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.

Как стало известно, 34-летний автомобилист за полтора года накопил 16 штрафов, но рассчитываться с ними не торопился. В связи с этим мужчина оказался в «чёрном списке», в который попадают ФИО должников, имеющих десятки штрафов ГИБДД и суммы задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Водитель был остановлен на одной из улиц города сотрудниками ГИБДД в ходе проверок совместно с судебными приставами. По базе данных приставов было установлено, что улан-удэнец имеет неоплаченные штрафы на общую сумму около 12 тысяч рублей.

- В списке административных правонарушений водителя оказались следующие нарушения: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходам, неприменение ремня безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и т.д, - сообщают в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Приставы наложили арест на автомобиль марки «Lada Granta». В результате, в этот же день должник явился к приставу и перевёл суммы задолженности на депозитный счёт структурного подразделения. Кроме этого, за несвоевременное исполнение требований 16 исполнительных документов должник выплатил 16 тысяч рублей исполнительского сбора.

судебные приставы
 
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