Улан-удэнец выплатил штрафы ГИБДД на 12 тысяч после ареста автомобиля

Приставы наложили арест на автомобиль марки «Lada Granta». В результате, в этот же день должник явился к приставу и перевёл суммы задолженности на депозитный счёт структурного подразделения. Кроме этого, за несвоевременное исполнение требований 16 исполнительных документов должник выплатил 16 тысяч рублей исполнительского сбора.





В Улан-Удэ арест автомобиля марки «Lada Granta» поспособствовал взысканию многочисленного количества штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.Как стало известно, 34-летний автомобилист за полтора года накопил 16 штрафов, но рассчитываться с ними не торопился. В связи с этим мужчина оказался в «чёрном списке», в который попадают ФИО должников, имеющих десятки штрафов ГИБДД и суммы задолженности свыше 10 тысяч рублей.Водитель был остановлен на одной из улиц города сотрудниками ГИБДД в ходе проверок совместно с судебными приставами. По базе данных приставов было установлено, что улан-удэнец имеет неоплаченные штрафы на общую сумму около 12 тысяч рублей.- В списке административных правонарушений водителя оказались следующие нарушения: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходам, неприменение ремня безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и т.д, - сообщают в пресс-службе УФССП по Бурятии.