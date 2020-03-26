Глава Бурятии также рассказал, что носит с собой в портфеле
Накануне состоялась пресс-конференция главы Бурятии с участием журналистов, блогеров и общественников. Обсуждались актуальные темы – пандемия коронавирусной инфекции и поправки к Конституции, всенародное голосование по которым было официально перенесено на неопределённый срок.
Алексей Цыденов в самом начале провёл инструкцию по использованию многоразовых масок: «Маску надо стирать, гладить, и использовать её только в сухом состоянии», рекомендовал он.
Глава рассказал, что только вернулся из Москвы, и на вопрос о самочувствии он ответил, что всегда носит собой в портфеле маски и дезинфицирующее средство.
- Прямо в самолёт заходят представители Роспотребнадзора и проверяют всех, контроль всех прилетающих производится непосредственно, - поделился собственным опытом глава.
Он рассказал, что в метро в Москве не ездил и не посещал торговые центры. Кроме того, везде, куда глава заходил, на входе стояли тепловизоры и дезинфекторы для рук.
- Первичное – это правила гигиены: руки мыть, с незнакомцами не целоваться, масками пользоваться, в общественных местах не собираться, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 2 случая коронавируса. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. В правительстве республики рассказали, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле.
«С незнакомцами не целоваться»: Алексей Цыденов дал рекомендации по профилактике коронавируса
Общество, Фото:
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