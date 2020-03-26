Врачи Бурятии призывают людей самоизолироваться

Сегодня на странице Республиканской больницы имени Семашко в соцсети появилась публикация в поддержку флешмоба #COVIDнепобедит. Врачи стоят в медицинских масках с надписью «Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня».
Врачи просят не добавлять им работы. Сегодня в мире распространилась новая коронавирусная инфекция. И в республике на сегодня официально зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.
Медики убеждены, в борьбе с коронавирусом каждый может оказать помощь. Это может быть и разъяснение полезной информации, и правила соблюдения гигиены, а также одной из мер борьбы является самоизоляция.
- И самое простое, что просят врачи – не мешать. Не добавлять им работы. По возможности посидеть дома! – написали работники больницы.
Медики рекомендуют: тщательно мыть руки; избегать массовых скоплений людей; при повышении температуры вызывать врача на дом. Если вы приехали из другой страны, самоизолируйтесь и позвоните по номеру: 37-95-32.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент страны Владимир Путин объявил следующую рабочую неделю (с 28 марта по 5 апреля) нерабочей.