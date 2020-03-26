Роскомнадзор озвучил некоторые итоги работы
Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвёл итоги систематической работы по заявкам от граждан и организаций на выявление и устранение радиопомех.
В феврале специалисты по радиоконтролю отработали 611 заявок. Больше всего заявок отработано в Центральном федеральном округе (317). Наличие помех было подтверждено по 84% заявок.
Главной причиной возникновения помех остаётся работа РЭС с нарушением правил использования радиочастот (51%) заявок. Прежде всего, это незаконно действующие устройства для усиления сигнала мобильной связи (репитеры), а также оборудование широкополосного доступа в интернет.
Зафиксированы случаи возникновения помех из-за неисправности РЭС, являющегося источником помехи (13%) заявок, электромагнитной несовместимости РЭС (6%).
Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению, сообщили в пресс-службе управления Роскомнадзора по Бурятии.
В феврале специалисты по радиоконтролю отработали более 600 жалоб на радиопомехи
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