В феврале специалисты по радиоконтролю отработали более 600 жалоб на радиопомехи

Роскомнадзор озвучил некоторые итоги работы



Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвёл итоги систематической работы по заявкам от граждан и организаций на выявление и устранение радиопомех.



В феврале специалисты по радиоконтролю отработали 611 заявок. Больше всего заявок отработано в Центральном федеральном округе (317). Наличие помех было подтверждено по 84% заявок.



Главной причиной возникновения помех остаётся работа РЭС с нарушением правил использования радиочастот (51%) заявок. Прежде всего, это незаконно действующие устройства для усиления сигнала мобильной связи (репитеры), а также оборудование широкополосного доступа в интернет.



Зафиксированы случаи возникновения помех из-за неисправности РЭС, являющегося источником помехи (13%) заявок, электромагнитной несовместимости РЭС (6%).



Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению, сообщили в пресс-службе управления Роскомнадзора по Бурятии.

