 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Марта

25 Марта

Популярное

В Бурятии ООО «Альвеола» самовольно заняло участок

В Бурятии ООО «Альвеола» самовольно заняло участок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Альвеола» нарушало законодательство при организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.

Установлено, что организация осуществляет переработку древесины без постановки пункта приёма и отгрузки древесины на учёт в министерстве природных ресурсов республики.

Земельный участок, предназначенный для деятельности, используется организацией в отсутствие договора на право пользования.

На участке имеются локальные очаги захламлённости, площадка для временного накопления отходов отсутствует.

Руководителю организации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Альвеола» возбуждено три административных дела: за несоблюдение требований по обязательной постановке пунктов приёма и отгрузки древесины на учёт, за самовольное занятие земельного участка, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.

Руководитель общества привлечён к административной ответственности с назначением штрафов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате
В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате
Общество, 26.03.2020
Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности
Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре
Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре
Общество, 26.03.2020
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
В Новой Чаре из-за машиниста-наркомана с рельсов сошёл вагон
В Новой Чаре из-за машиниста-наркомана с рельсов сошёл вагон
Общество, 26.03.2020
После инцидента машиниста и помощника машиниста уволили
В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам
В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам
Общество, 26.03.2020
О нарушениях горожан просят сообщать по телефону
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 26.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике местами небольшой снег
«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
Общество, 25.03.2020
Передача известной телеведущей появилась в Сети сегодня
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
Общество, 25.03.2020
«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения
Путин отменил следующую рабочую неделю
Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 25.03.2020
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, 25.03.2020
Мероприятие планируется провести в мае
В Аге определили победителей конкурса сувениров
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, 25.03.2020
Награды получили призёры в шести номинациях
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество, 25.03.2020
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Общество, 25.03.2020
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
Общество, 25.03.2020
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^