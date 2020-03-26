В Бурятии ООО «Альвеола» самовольно заняло участок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Альвеола» нарушало законодательство при организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.



Установлено, что организация осуществляет переработку древесины без постановки пункта приёма и отгрузки древесины на учёт в министерстве природных ресурсов республики.



Земельный участок, предназначенный для деятельности, используется организацией в отсутствие договора на право пользования.



На участке имеются локальные очаги захламлённости, площадка для временного накопления отходов отсутствует.



Руководителю организации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.



Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Альвеола» возбуждено три административных дела: за несоблюдение требований по обязательной постановке пунктов приёма и отгрузки древесины на учёт, за самовольное занятие земельного участка, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.



Руководитель общества привлечён к административной ответственности с назначением штрафов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

