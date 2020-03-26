В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате

Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности общеобразовательных учреждений района.



Установлено, что одной из районных школ заключены девять договоров с индивидуальными предпринимателями и обществом с ограниченной ответственностью на поставку продуктов и школьных принадлежностей. В нарушение закона образовательное учреждение несвоевременно оплатило поставленные товары.



Начальнику районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении директора школы возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

