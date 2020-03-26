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В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате

В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате
Общество,  Фото:pixabay.com
Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности общеобразовательных учреждений района.

Установлено, что одной из районных школ заключены девять договоров с индивидуальными предпринимателями и обществом с ограниченной ответственностью на поставку продуктов и школьных принадлежностей. В нарушение закона образовательное учреждение несвоевременно оплатило поставленные товары.

Начальнику районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора школы возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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