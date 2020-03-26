Строительство начнётся в этом году
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки микрорайона Забайкальский. Это позволит построить здесь новый детский сад, сообщили в управлении по информационной политике.
- Благодаря изменению назначения зоны микрорайона теперь здесь можно проектировать и строить объекты дошкольного и общего, среднего (полного) образования, - пояснили в городском комитете по архитектуре и градостроительству.
В микрорайоне Забайкальский запланировано строительство детского сада на 280 мест. Начало строительных работ намечено на этот год, сообщили в Комитете по строительству.
В прошлом году в Улан-Удэ было построено 10 детсадов, садики открывались постепенно до 24 марта этого года. В этом году в Улан-Удэ свои двери откроют новые детсады на 280 мест в микрорайонах Сокол и в 140а. Также начнётся строительство детсадов на 280 мест по улицам Боевая, Конечная и в микрорайоне Забайкальский.
В микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ нашли участок для детского сада
Общество, Фото:
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