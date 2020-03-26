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В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам

В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
О нарушениях горожан просят сообщать по телефону

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в Улан-Удэ проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в общественных местах. Для контроля за профилактическими мероприятиями создано 77 мобильных групп из сотрудников администрации города, подведомственных учреждений и управляющих компаний.

По графику специалисты проверяют детские сады, учреждения культуры и спорта, торгово-развлекательные центры, общественный транспорт. На сегодня проверка прошла в 17 детских садах: № 3, 5, 15, 16, 27, 29, 35, 38, 41, 52, 57, 58, 62, 67, 71, 72, 104; 8 школах искусств: №1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14; 13 библиотечных филиалах; 7 спортивных школах: №3, 6, 7, 8, 9, 12, 14 и во всех 9 учреждениях культуры: ДК «Авиатор», КДЦ «Заречный», ДК «Забайкальский», СКЦ «Кристалл», ДК «Вагжанова», Центр культуры и досуга, парки «Кристальный» и Юбилейный, МАУ театр народной музыки и танца «Забава».

В детских садах заболеваемость по ОРВИ составляет 2%, это 223 ребёнка. Проводится ежедневный «утренний фильтр» для детей и сотрудников. Запасом дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты и антисептиков все обеспечены.

Помимо этого, приостановлена работа детских игровых площадок при ТРЦ «Кэпитал Молл», «Еврозона», «Форум, Пиплс Парк», «Пионер», ночных и компьютерных клубов, отменяются банкеты в организациях общественного питания.

Ежедневно специалисты выезжают на конечные остановочные пункты маршрутов, в ходе которых проверяется дезинфекция поручней, ручек, кресел, проветривание салонов, наличие масок у водителей и кондукторов, соблюдение режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками. Проверены конечные остановки маршрутов №№ 15, 25, 28, 29, 30, 37, 40, 57, 77, 95, 100 и другие.

В основном, в качестве дезинфицирующего раствора используется раствор хлормисепта. Выездные проверки продолжаются в ежедневном режиме.

- В структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ ограничены командировки сотрудников за пределы Бурятии и личный приём граждан, запрещены все массовые спортивные, культурные мероприятия. Ежедневно проводится термометрия сотрудников администрации Улан-Удэ, учреждений социальной сферы, - сообщает управление по информационной политике.

Информацию о случаях нарушения вышеуказанного решения в Улан-Удэ мэрия просит сообщать по телефону Единой дежурной диспетчерской службы в города: 051.
коронавирус
 
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