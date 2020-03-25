 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

24 Марта

Популярное

В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин

В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения

Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. По его итогам было принято решение не переводить на карантин детские сады.

- Сегодня было принято такое решение с учётом того, что нет подъёма заболеваемости ОРВИ, поэтому карантин в детских садах не вводится. Также продолжаем работать. Только необходимые эпидемиологические меры по утренним фильтрам, по наблюдению детей, чёткой работе всех педагогов детских дошкольных учреждений, ещё раз это механизм будет отработан, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Евгения Лудупова подтвердила, что с 26 марта все ссузы региона будут переведены на дистанционное обучение.

- Очень много обращений пришло от наших студентов колледжей. Поэтому такое решение принято. Дополнительно будет завтра подготовлен указ главы республики по введению всех дополнительных указаний в рамках решения штаба, - добавила министр.

На ночные клубы будут действовать ограничительные меры - не более 50 человек. За исполнением этих предписаний будут следить муниципальные органы.

детские сады коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин отменил следующую рабочую неделю
Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 25.03.2020
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, 25.03.2020
Мероприятие планируется провести в мае
В Аге определили победителей конкурса сувениров
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, 25.03.2020
Награды получили призёры в шести номинациях
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество, 25.03.2020
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Общество, 25.03.2020
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
Общество, 25.03.2020
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
Общество, 25.03.2020
В регионе прошло состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
Общество, 25.03.2020
Работы установят на территории национального парка
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Общество, 25.03.2020
Он принимал участие в освобождении Заполярья
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Общество, 25.03.2020
Читателям доступно дистанционное обслуживание и продление книг
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество, 25.03.2020
Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
Общество, 25.03.2020
Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта
В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами
В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами
Общество, 25.03.2020
Бывшие безработные открыли салоны красоты, швейные мастерские и парикмахерские
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Общество, 25.03.2020
Сейчас в республике есть 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^