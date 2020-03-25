В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения



Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. По его итогам было принято решение не переводить на карантин детские сады.



- Сегодня было принято такое решение с учётом того, что нет подъёма заболеваемости ОРВИ, поэтому карантин в детских садах не вводится. Также продолжаем работать. Только необходимые эпидемиологические меры по утренним фильтрам, по наблюдению детей, чёткой работе всех педагогов детских дошкольных учреждений, ещё раз это механизм будет отработан, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Евгения Лудупова подтвердила, что с 26 марта все ссузы региона будут переведены на дистанционное обучение.



- Очень много обращений пришло от наших студентов колледжей. Поэтому такое решение принято. Дополнительно будет завтра подготовлен указ главы республики по введению всех дополнительных указаний в рамках решения штаба, - добавила министр.



На ночные клубы будут действовать ограничительные меры - не более 50 человек. За исполнением этих предписаний будут следить муниципальные органы.



