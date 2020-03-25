Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
Владимир Путин в своём обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию.
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали два источника, знакомых с подготовкой обращения, сообщает РБК. При этом новой даты названо не будет, сказали оба собеседника.
В настоящее время нет ясности, как именно будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому и нет возможности определить новую дату, пояснил ещё один источник, знакомый с вопросом обсуждения переноса сроков голосования. Перенести дату с 22 апреля без назначения новой юридически возможно, отметил он.
О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сказал Песков.
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
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