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В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами

В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывшие безработные открыли салоны красоты, швейные мастерские и парикмахерские

В Бурятии с начала года 18 бывших безработных зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей при содействии службы занятости. Они занялись различными видами деятельности: открыли парикмахерские, салоны красоты, швейные мастерские, оказывают клининговые услуги, организуют праздники.

Всего в текущем году органы службы занятости населения Бурятии планируют содействовать в организации собственного бизнеса 300 безработным жителям республики.

Безработным, желающим организовать собственное дело, в центре занятости предоставят возможность пройти тестирование в целях выявления способностей и возможностей организовать предпринимательскую деятельность, помогут разработать бизнес-план, проконсультируют по вопросам предпринимательства.

- Выделяется единовременная финансовая помощь на открытие своего дела в размере 114 тыс рублей. Кроме того, компенсируются затраты на оплату государственной пошлины при регистрации индивидуального предприятия, оплату услуг правового и технического характера. Решение о выделении единовременной финансовой помощи на старт в бизнесе принимает экспертная комиссия, где рассматриваются бизнес-проекты будущих предпринимателей, - сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.

С 2020 года оказание содействия самозанятости безработных граждан скооперировано с единым центром предпринимательства «Мой Бизнес». Начинающим предпринимателям предоставляется возможность бесплатно посещать семинары, обучающие финансовой модели бизнеса, базовым принципам управления, налогового учёта.

бизнес правительство РБ
 
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