Глава Бурятии прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Он сообщил, что из-за коронавируса голосование по поправкам в Конституцию могут перенести, но окончательное решение не принято



Сегодня в правительстве Бурятии состоялась пресс-конференция главы республики Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности. В числе других вопросов обсуждали здесь и поправки к Конституции России.



Глава Бурятии сообщил, что в связи с пандемией коронавируса голосование могут перенести, но окончательное решение пока не принято.



- Мы ожидаем, что будет перенос, но официальной информации пока нет. Будут следить за развитием ситуации. Возможно, голосование проведут через портал «Госуслуги», и тогда, в принципе, можно будет не переносить, - сказал он.



Глава также прокомментировал самый обсуждаемый вопрос – обнуление президентских сроков.



- Мы не назначаем Владимира Владимировича на 24 года автоматом – эта поправка даёт возможность это сделать (идти на выборы – прим. ред.). Кому не нравится, может проголосовать за любого кандидата, за кого хочет. Что будет, если этой поправки не будет? Это значит, что Путин в 24 году точно уходит, это значит, что сейчас начнётся делёжка власти – одни начнут кучковаться, другие начнут кучковаться, олигархи начнут искать фаворита, делиться на группы влияния. Но у нас-то в республике: западные, восточные буряты, русские, семейские, сонголы, хори… А на уровне государства если начнётся такая борьба за власть, то к 24 году можно совсем расшатать страну.



А что касается международных отношений? Представляете, сейчас все – и турки, и США, и все прочие будут знать, что Владимир Владимирович точно уходит. Все наши позиции и возможности до 24 года резко просаживаются. Потому что все будут ждать. А сама возможность того, что президент может заявиться на выборы, всех, безусловно, заставляет собраться. И кто хочет сейчас похулиганить, чего-то не делать – будут понимать, что не дай бог он пойдет, выберется, и по голове настучит каждому.



Поэтому вот эта норма о возможности продления, в первую очередь, защищает государство до 24 года, обеспечивает стабильность, устойчивость как внутри страны, так и в международных отношениях.



Президент решил, что будет всенародное голосование, хоть и нет такой юридической обязательности проведения этой процедуры. Но президент решил, что в любом случае важно всенародное голосование. И поправки, которые законом уже приняты, не вступают в силу пока не пройдёт всенародное голосование, - отметил Алексей Цыденов.







