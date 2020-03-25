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25 Марта

Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус
Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус

24 Марта

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В Улан-Удэ супруги Бредний до прохождения тестов были на самоизоляции

В Улан-Удэ супруги Бредний до прохождения тестов были на самоизоляции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они были на самоизоляции не менее недели

Как сообщал «Байкал-Daily», у известного бизнесмена Бурятии Вадима Бредний отрицательный результат теста на коронавирус. Результат был выдан ещё 23 марта. 


Фото предоставлено Вадимом Бредний    

Выяснилось, что причиной прохождения тестов на коронавирус стало заболевание, из-за которого ранее чета Бредний самоизолировалась на неделю.

Напомним, сейчас супруга Вадима Бредний – Раиса - проходит обследование в инфекционной больнице.

Её тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.

Ранее в республиканском оперативном штабе рассказали, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.








https://www.baikal-daily.ru/news/16/387062/ 
коронавирус
 
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