В Улан-Удэ супруги Бредний до прохождения тестов были на самоизоляции









Фото предоставлено Вадимом Бредний



Выяснилось, что причиной прохождения тестов на коронавирус стало заболевание, из-за которого ранее чета Бредний самоизолировалась на неделю.



Напомним, сейчас супруга Вадима Бредний – Раиса - проходит обследование в инфекционной больнице.



Её тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.



Ранее в республиканском оперативном штабе рассказали, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.

















https://www.baikal-daily.ru/news/16/387062/

