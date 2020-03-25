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В Бурятии школьники поднялись на борт самолёта Ан-2

В Бурятии школьники поднялись на борт самолёта Ан-2
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети узнали о профессии лесного спецназа

Ученики Хоринской школы познакомились с работой пожарных-десантников Хоринского авиаотделения.

Ребята побывали на аэродроме, где поднялись на борт самолёта Ан-2. Заслуженный работник лесного хозяйства, лётчик-наблюдатель Александр Григорьев рассказал школьникам о технических характеристиках самолёта и о таких профессиях, как лётчик-наблюдатель и парашютист-пожарный.

- Было очень интересно. Десантники такие смелые. Хотелось бы попробовать прыгнуть с парашютом, - поделились ребята.

Кроме этого, ребята узнали, как происходят спуски групп десантников-парашютистов с самолёта, как побороть страх высоты, а также повторили правила пожарной безопасности в лесах.

Такие встречи с школьниками проходят в рамках акции «Останови огонь!». Специалисты лесного хозяйства не только напоминают детям о правилах пожарной безопасности в лесах, но и рассказывают о лесах, прививая подрастающему поколению любовь и уважение к природе, сообщают в пресс-службе РАЛХ.
РАЛХ школьники
 
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