В Аге определили победителей конкурса сувениров

Награды получили призёры в шести номинациях
25 марта в Забайкальском крае состоялась церемония награждения победителей II межмуниципального конкурса-выставки «Национальный сувенир Аги». В этот день в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова свои заслуженные награды получили лауреаты, победители и призёры конкурса в шести номинациях. Всего на суд жюри были выставлены 312 работ.
И.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев поздравил собравшихся с Днём работника культуры, выразил благодарность участникам конкурса, пожелал мастерам творческих успехов и процветания. Почётный архитектор России, председатель общественной организации мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги» Болот Дондоков предложил мастерам начать осваивать международные площадки. Директор центра развития бурятской культуры Забайкалья Сэсэг Норполова поблагодарила мастеров не только за участие в конкурсе, но и за активное, плодотворное сотрудничество.
Призовые места в номинациях заняли:
Лучший сувенир с символикой «Алтарганы 2020»
Лауреат - Батожаргалов Балта
1 место - Рабданова Ирина
2 место - Дондоков Аюр
3 место - Дугаржапова Туяна
Лучший сувенир из дерева и бересты
Лауреат - Дондоков Болот
1 место - Цыбенов Дашинима
2 место - Яськова Анжела
3 место - Бадмаева Дашима
Лучший сувенир из мягкого материала
Лауреат - Балданова Роза
1 место - Будеева Баирма
2 место - Цыденова Марина
3 место - Ванчик Цыпылма, Борхондоева Цыцыгма
Лучший сувенир из овечьей шерсти и конского волоса
Лауреат - Батоболотова Димит
1 место - Нимаева Долгоржап
2 место - Цыдыпова Соелма
3 место - Ванчик Цыпылма
Лучший сувенир из камня, глины, рога
Лауреат - Рабданова Ирина, Балданова Дулма
1 место - Дориева Саяна
2 место - Эрдынеева Намжилма
3 место - Онер Елена
Лучший полиграфический сувенир
Лауреат - Дориева Саяна
1 место - Дамбиев Алдар
2 место - Шухэртуева Саяна
3 место - Иванов Дмитрий
Всем победителям были вручены денежные сертификаты и дипломы администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, Фото:
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