В Аге определили победителей конкурса сувениров

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Награды получили призёры в шести номинациях



25 марта в Забайкальском крае состоялась церемония награждения победителей II межмуниципального конкурса-выставки «Национальный сувенир Аги». В этот день в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова свои заслуженные награды получили лауреаты, победители и призёры конкурса в шести номинациях. Всего на суд жюри были выставлены 312 работ.



И.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев поздравил собравшихся с Днём работника культуры, выразил благодарность участникам конкурса, пожелал мастерам творческих успехов и процветания. Почётный архитектор России, председатель общественной организации мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги» Болот Дондоков предложил мастерам начать осваивать международные площадки. Директор центра развития бурятской культуры Забайкалья Сэсэг Норполова поблагодарила мастеров не только за участие в конкурсе, но и за активное, плодотворное сотрудничество.



Призовые места в номинациях заняли:



Лучший сувенир с символикой «Алтарганы 2020»

Лауреат - Батожаргалов Балта

1 место - Рабданова Ирина

2 место - Дондоков Аюр

3 место - Дугаржапова Туяна



Лучший сувенир из дерева и бересты

Лауреат - Дондоков Болот

1 место - Цыбенов Дашинима

2 место - Яськова Анжела

3 место - Бадмаева Дашима



Лучший сувенир из мягкого материала

Лауреат - Балданова Роза

1 место - Будеева Баирма

2 место - Цыденова Марина

3 место - Ванчик Цыпылма, Борхондоева Цыцыгма



Лучший сувенир из овечьей шерсти и конского волоса

Лауреат - Батоболотова Димит

1 место - Нимаева Долгоржап

2 место - Цыдыпова Соелма

3 место - Ванчик Цыпылма



Лучший сувенир из камня, глины, рога

Лауреат - Рабданова Ирина, Балданова Дулма

1 место - Дориева Саяна

2 место - Эрдынеева Намжилма

3 место - Онер Елена



Лучший полиграфический сувенир

Лауреат - Дориева Саяна

1 место - Дамбиев Алдар

2 место - Шухэртуева Саяна

3 место - Иванов Дмитрий



Всем победителям были вручены денежные сертификаты и дипломы администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

