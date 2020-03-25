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В Аге определили победителей конкурса сувениров

В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Награды получили призёры в шести номинациях

25 марта в Забайкальском крае состоялась церемония награждения победителей II межмуниципального конкурса-выставки «Национальный сувенир Аги». В этот день в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова свои заслуженные награды получили лауреаты, победители и призёры конкурса в шести номинациях. Всего на суд жюри были выставлены 312 работ.

И.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев поздравил собравшихся с Днём работника культуры, выразил благодарность участникам конкурса, пожелал мастерам творческих успехов и процветания. Почётный архитектор России, председатель общественной организации мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги» Болот Дондоков предложил мастерам начать осваивать международные площадки. Директор центра развития бурятской культуры Забайкалья Сэсэг Норполова поблагодарила мастеров не только за участие в конкурсе, но и за активное, плодотворное сотрудничество.

Призовые места в номинациях заняли:

Лучший сувенир с символикой «Алтарганы 2020»
Лауреат - Батожаргалов Балта
1 место - Рабданова Ирина
2 место - Дондоков Аюр
3 место - Дугаржапова Туяна

Лучший сувенир из дерева и бересты
Лауреат - Дондоков Болот
1 место - Цыбенов Дашинима
2 место - Яськова Анжела
3 место - Бадмаева Дашима

Лучший сувенир из мягкого материала
Лауреат - Балданова Роза
1 место - Будеева Баирма
2 место - Цыденова Марина
3 место - Ванчик Цыпылма, Борхондоева Цыцыгма

Лучший сувенир из овечьей шерсти и конского волоса
Лауреат - Батоболотова Димит
1 место - Нимаева Долгоржап
2 место - Цыдыпова Соелма
3 место - Ванчик Цыпылма

Лучший сувенир из камня, глины, рога
Лауреат - Рабданова Ирина, Балданова Дулма
1 место - Дориева Саяна
2 место - Эрдынеева Намжилма
3 место - Онер Елена

Лучший полиграфический сувенир
Лауреат - Дориева Саяна
1 место - Дамбиев Алдар
2 место - Шухэртуева Саяна
3 место - Иванов Дмитрий

Всем победителям были вручены денежные сертификаты и дипломы администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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