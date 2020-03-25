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В Иркутской области закрыли ещё 7 ледовых переправ

В Иркутской области закрыли ещё 7 ледовых переправ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пригодными для эксплуатации остаются ещё 35

В Иркутской области завершена эксплуатация семи ледовых переправ: в Аларском районе на Братском водохранилище вблизи поселка Ангарский, в Шелеховском районе на реке Иркут в населенном пункте Веденьщина, в Черемховском районе на реке Большая Белая – «н.п. Бельск», в Усть-Кутском районе на реке Лене – «н.п. Верхнемарково – Марково» и «Верхнемарково», в Мамско-Чуйском районе на реке Витим – «Мама – Луговский», в Жигаловском районе на реке Лене – «н.п. Тутура – а/д Жигалово – Казачье».

На закрытых переправах специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.

Инспекторы ГИМС подчёркивают: ледовая обстановка - нестабильна. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.

На сегодняшний день на контроле Государственной инспекции по маломерным судам находится эксплуатация 35 ледовых переправ. Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых дорог проводится ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


Иркутская область
 
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