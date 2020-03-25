Пригодными для эксплуатации остаются ещё 35
В Иркутской области завершена эксплуатация семи ледовых переправ: в Аларском районе на Братском водохранилище вблизи поселка Ангарский, в Шелеховском районе на реке Иркут в населенном пункте Веденьщина, в Черемховском районе на реке Большая Белая – «н.п. Бельск», в Усть-Кутском районе на реке Лене – «н.п. Верхнемарково – Марково» и «Верхнемарково», в Мамско-Чуйском районе на реке Витим – «Мама – Луговский», в Жигаловском районе на реке Лене – «н.п. Тутура – а/д Жигалово – Казачье».
На закрытых переправах специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.
Инспекторы ГИМС подчёркивают: ледовая обстановка - нестабильна. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.
На сегодняшний день на контроле Государственной инспекции по маломерным судам находится эксплуатация 35 ледовых переправ. Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых дорог проводится ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области закрыли ещё 7 ледовых переправ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это произойдёт до конца недели
Они были на самоизоляции не менее недели
Дети узнали о профессии лесного спецназа
Пригодными для эксплуатации остаются ещё 35
Находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса пенсионеры могут обратиться по телефону за помощью
Мужчина ворвался в магазин с ножом
Школа рассчитана 250 мест
Акция придумана для тех, кто сидит на карантине
Закрыли также спортивные секции, кружки и спортзалы
Ущерб от незаконной вырубки составил более 50 тысяч рублей
Тест на коронавирус оказался сомнительным, поэтому ей было предложено пройти обследование в инфекционной больнице
Подростки оставили вещи и ушли фотографироваться
Сегодня на заседании оперативного штаба будет решаться вопрос по детским садам
Владельцам выдано предписание
Алексей Цыденов высказался по поводу происходящего во время пресс-конференции