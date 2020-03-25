В Иркутске задержали налётчика на комиссионный магазин

Общество, Фото: из архива

Мужчина ворвался в магазин с ножом



Сотрудники уголовного розыска Иркутска задержали предполагаемого разбойника.



На прошлой неделе в помещение комиссионного магазина, расположенного на рынке Южный, зашёл молодой человек в чёрной маске на лице и перчатках. Угрожая ножом, он требовал деньги у продавца. Женщина сумела прогнать налётчика и вызвала сотрудников полиции.



По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ориентировки с описанием внешности разыскиваемого были опубликованы в средствах массовой информации.



Накануне сотрудниками уголовного розыска предполагаемый налётчик был задержан, им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





