Мужчина ворвался в магазин с ножом
Сотрудники уголовного розыска Иркутска задержали предполагаемого разбойника.
На прошлой неделе в помещение комиссионного магазина, расположенного на рынке Южный, зашёл молодой человек в чёрной маске на лице и перчатках. Угрожая ножом, он требовал деньги у продавца. Женщина сумела прогнать налётчика и вызвала сотрудников полиции.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ориентировки с описанием внешности разыскиваемого были опубликованы в средствах массовой информации.
Накануне сотрудниками уголовного розыска предполагаемый налётчик был задержан, им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержали налётчика на комиссионный магазин
Общество, Фото:
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