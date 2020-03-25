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В Иркутске задержали налётчика на комиссионный магазин
Общество,  Фото:из архива
Мужчина ворвался в магазин с ножом

Сотрудники уголовного розыска Иркутска задержали предполагаемого разбойника.

На прошлой неделе в помещение комиссионного магазина, расположенного на рынке Южный, зашёл молодой человек в чёрной маске на лице и перчатках. Угрожая ножом, он требовал деньги у продавца. Женщина сумела прогнать налётчика и вызвала сотрудников полиции.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, ориентировки с описанием внешности разыскиваемого были опубликованы в средствах массовой информации.

Накануне сотрудниками уголовного розыска предполагаемый налётчик был задержан, им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


разбой Иркутск
 
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