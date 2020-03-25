Акция придумана для тех, кто сидит на карантине
В улан-удэнском Молодёжном театре придумали, чтобы поддержать тех людей, которые вынуждены сидеть на карантине без работы и общения, а также для того, чтобы просто подарить своим зрителям и подписчикам в соцсетях необходимые сейчас положительные эмоции, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Артисты и сотрудники театра читают монологи из разных классических и современных произведений в различных локациях Улан-Удэ. Видео с этими литературными перформансами каждый день появляется на официальных страницах театра в Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте. На сегодня вышло уже три видео, в которых звучат отрывки из творчества таких авторов как Рэй Брэдбери, Александр Островский, Чингиз Айтматов.
Отклик от зрителей Молодёжного театра не заставил себя ждать:
«Восхитительно», «Так душу встряхивает, что ум замолкает, одно ощущение счастья!!!!!», «Очень проницательно, так тонко и душевно. Начинаешь верить в происходящее и окунаешься в атмосферу! Очень классная идея», - пишут в комментариях в Инстаграм.
Идейным вдохновителем проекта стала заслуженная артистка Бурятии, педагог и актриса Молодёжного художественного театра Улан-Удэ и театра Бестужева Софья Гущина.
- В будущем мы планируем реализовать подобные онлайн-акции, но уже с поэзией, музыкой, песнями, - рассказала Софья Гущина.
Следить за проектом можно на страницах Молодёжного художественного театра Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм.
Молодёжный театр Улан-Удэ запустил онлайн-проект #МонологиЯ
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