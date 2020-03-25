В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки

В регионе прошло состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией



В министерстве здравоохранения Забайкальского края состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участники штаба корректируют основные направления работы медицинских организаций на территории региона.



- На сегодняшний день мы отрабатываем чёткий алгоритм действий при возможном распространении коронавирусной инфекции в пределах Забайкальского края. Для этого определяются основные медорганизации, в которых будет усилена профильная работа, – рассказала заместитель министра – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Юлия Зверочкина.



Специалистами министерства решается вопрос об организации резервных больниц для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. На их базе будут перепрофилированы койки для пациентов с коронавирусом, усилена работа медицинскими специалистами, с возможностью привлечения из других медучреждений.



В рамках работы штаба определены несколько рабочих групп. Первая будет вести работу по маршрутизации больных с коронавирусной инфекцией. Вторая будет вести мониторинг пациентов, находящихся на самоизоляции.



Руководитель также подчеркнула, что в регионе усилена работа службы неотложной медпомощи и помощи гражданам старше 60 лет. Ведётся отработка пациентов, вернувшихся из-за границы и выписки для них рецептов.



Министерство здравоохранения региона ещё раз информирует забайкальцев о том, куда им обращаться, если возникли вопросы по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, а также по заболеваниям ОРВИ и гриппа.



Основной источник информации – единая федеральная горячая линия: 8-800-2000-112, а также официальный сайт стопкоронавирус.рф .



В Забайкалье продолжает принимать звонки от населения круглосуточная горячая линия минздрава: 8 (3022) 21-03-03. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

