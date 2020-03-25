В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и трактор

Ущерб от незаконной вырубки составил более 50 тысяч рублей



В Кяхтинском районе Бурятии в трёх километрах от села Малая Кудара в лесном массиве задержан 47-летний житель села Ара-Ацагат. Мужчина совершил незаконную рубку более пяти кубометров лиственницы.



Ущерб составил более 50 тысяч рублей. С места происшествия изъято: древесина, трактор и бензопила.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

