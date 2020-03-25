Житель Бурятии украл у школьниц рюкзаки

За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.













Вечером 22 марта с заявлением о краже в полицию Гусиноозерска обратилась местная жительница. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что у её несовершеннолетней дочери и её подруги пропали рюкзаки с вещами, которые они оставили на скамейке. В сумках у подростков находились украшения, аксессуары для телефона, вещи и косметика. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.Сотрудниками полиции установлено, что школьницы, гуляя по городу, решили сфотографироваться. Положив сумки на скамейку, они отошли, оставив вещи без присмотра.Вскоре сотрудниками уголовного розыска задержан 66-летний местный житель, которого запечатлела уличная камера видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Правоохранители отмечают, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни, ранее судим за наркопреступление.Часть украденного изъята у злоумышленника, остальное он успел продать.