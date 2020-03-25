Владельцам выдано предписание
Госинспектором управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении собственников земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 704 663 кв. м, расположенного в Кижингинском районе Бурятия.
В ходе проверочного мероприятия установлено, что земельный участок не используется по назначению и зарастает древесной растительностью.
В результате проверки в отношении владельцев надела возбуждено административное дело, выдано предписание об устранении нарушения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии сельхозучасток зарос деревьями
Общество, Фото:
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