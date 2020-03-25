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Ссузы Бурятии переходят на дистанционное обучение

Ссузы Бурятии переходят на дистанционное обучение
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня на заседании оперативного штаба будет решаться вопрос по детским садам

На пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что с сегодняшнего дня будут закрыты ссузы республики - студенты переходят на дистанционное обучение. 

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас школьники находятся на каникулах, после их завершения они будут учиться дистанционно. Также на подобное обучение перешли ведущие вузы республики – БГСХА, ВСГАКИ, БГУ, ВСГУТУ.

На сегодня детские сады работают в обычном режиме. Глава Бурятии сообщил, что сегодня будет заседание оперативного штаба, на котором будет решаться вопрос по дошкольным учреждениям.

- По колледжам – решение однозначное, по детским садам – сегодня решаем, - добавил Алексей Цыденов.

Он пояснил, что в случае, если детсады закроют на карантин, то родителям предоставят больничный - до стабилизации ситуации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике выявлен первый человек с подозрением на коронавирус. Сейчас анализы отправлены в Новосибирск, результаты будут известны завтра.

Напомним, в Бурятии запрещены все массовые мероприятия с числом участников свыше 50 человек.  
глава Бурятии ссузы
 
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