Сегодня на заседании оперативного штаба будет решаться вопрос по детским садам
На пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что с сегодняшнего дня будут закрыты ссузы республики - студенты переходят на дистанционное обучение.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас школьники находятся на каникулах, после их завершения они будут учиться дистанционно. Также на подобное обучение перешли ведущие вузы республики – БГСХА, ВСГАКИ, БГУ, ВСГУТУ.
На сегодня детские сады работают в обычном режиме. Глава Бурятии сообщил, что сегодня будет заседание оперативного штаба, на котором будет решаться вопрос по дошкольным учреждениям.
- По колледжам – решение однозначное, по детским садам – сегодня решаем, - добавил Алексей Цыденов.
Он пояснил, что в случае, если детсады закроют на карантин, то родителям предоставят больничный - до стабилизации ситуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике выявлен первый человек с подозрением на коронавирус. Сейчас анализы отправлены в Новосибирск, результаты будут известны завтра.
Напомним, в Бурятии запрещены все массовые мероприятия с числом участников свыше 50 человек.
Ссузы Бурятии переходят на дистанционное обучение
Общество, Фото:
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