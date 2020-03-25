Дистанционное обучение школьников в Улан-Удэ начнётся 1 апреля

Время уроков будет сокращено до 30 минут



Удалённое обучение школьников начнётся с 1 апреля. Для перехода на дистанционное обучение, сегодня в школах проверяют наличие либо отсутствие домашнего Интернета у обучающихся. В случае отсутствия, образовательный процесс будет организован в компьютерных классах школ.



Расписание будет формироваться на каждый учебный день, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. Продолжительность уроков будет сокращена до 30 минут.



Также остаётся возможным проведение консультаций с 1 по 12 апреля в школе для 9-х, 11-х классов группами не более 15 человек с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.



Переход на дистанционное обучение становится несложным, благодаря ресурсу Российской электронной школы, который содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн.



Портал «Российская электронная школа» расположен по адресу https://resh.edu.ru/. На портале представлены уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс.



Переход на удалённое обучение – это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

