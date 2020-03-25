 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

24 Марта

Популярное

Дистанционное обучение школьников в Улан-Удэ начнётся 1 апреля

Дистанционное обучение школьников в Улан-Удэ начнётся 1 апреля
Общество,  Фото:pixabay.com
Время уроков будет сокращено до 30 минут

Удалённое обучение школьников начнётся с 1 апреля. Для перехода на дистанционное обучение, сегодня в школах проверяют наличие либо отсутствие домашнего Интернета у обучающихся. В случае отсутствия, образовательный процесс будет организован в компьютерных классах школ.

Расписание будет формироваться на каждый учебный день, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. Продолжительность уроков будет сокращена до 30 минут.

Также остаётся возможным проведение консультаций с 1 по 12 апреля в школе для 9-х, 11-х классов группами не более 15 человек с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Переход на дистанционное обучение становится несложным, благодаря ресурсу Российской электронной школы, который содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн.

Портал «Российская электронная школа» расположен по адресу https://resh.edu.ru/. На портале представлены уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс.

Переход на удалённое обучение – это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
обучение дистанционное обучение школа Бурятия Улан-Удэ коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Общество, 25.03.2020
Читателям доступно дистанционное обслуживание и продление книг
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество, 25.03.2020
Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
Общество, 25.03.2020
Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Общество, 25.03.2020
Сейчас в республике есть 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких
Глава Бурятии прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Глава Бурятии прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Общество, 25.03.2020
Он сообщил, что из-за коронавируса голосование по поправкам в Конституцию могут перенести, но окончательное решение не принято  
«Тут очень холодно»: Илья Варламов продолжает делиться впечатлениями от Улан-Удэ
«Тут очень холодно»: Илья Варламов продолжает делиться впечатлениями от Улан-Удэ
Общество, 25.03.2020
Блогер сегодня побывал в дацане и театре оперы и балета
«Чего бояться-то?»: Алексей Цыденов прокомментировал приезд блогера Ильи Варламова
«Чего бояться-то?»: Алексей Цыденов прокомментировал приезд блогера Ильи Варламова
Общество, 25.03.2020
Алексей Цыденов отметил, что в городе реализуются сразу несколько программ
В Бурятии школьники поднялись на борт самолёта Ан-2
В Бурятии школьники поднялись на борт самолёта Ан-2
Общество, 25.03.2020
Дети узнали о профессии лесного спецназа
В Иркутской области закрыли ещё 7 ледовых переправ
В Иркутской области закрыли ещё 7 ледовых переправ
Общество, 25.03.2020
Пригодными для эксплуатации остаются ещё 35
В Бурятии заработала «горячая линия» для пожилых
В Бурятии заработала «горячая линия» для пожилых
Общество, 25.03.2020
Находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса пенсионеры могут обратиться по телефону за помощью

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^