Время уроков будет сокращено до 30 минут
Удалённое обучение школьников начнётся с 1 апреля. Для перехода на дистанционное обучение, сегодня в школах проверяют наличие либо отсутствие домашнего Интернета у обучающихся. В случае отсутствия, образовательный процесс будет организован в компьютерных классах школ.
Расписание будет формироваться на каждый учебный день, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. Продолжительность уроков будет сокращена до 30 минут.
Также остаётся возможным проведение консультаций с 1 по 12 апреля в школе для 9-х, 11-х классов группами не более 15 человек с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Переход на дистанционное обучение становится несложным, благодаря ресурсу Российской электронной школы, который содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн.
Портал «Российская электронная школа» расположен по адресу https://resh.edu.ru/. На портале представлены уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс.
Переход на удалённое обучение – это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Дистанционное обучение школьников в Улан-Удэ начнётся 1 апреля
Общество, Фото:
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