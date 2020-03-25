В Бурятии «управляшка» заплатит за затопленную квартиру

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сперва ответственность была возложена на собственника квартиры этажом выше



Жительница Бурятии обратилась в суд из-за затопленной соседями сверху квартиры. Женщина просила обязать собственника квартиры, расположенной этажом выше, и управляющую компанию возместить причинённый материальный ущерб и судебные издержки в виде оплаты за экспертизу и госпошлину.



Однако районный суд возложил ответственность только на собственника квартиры, в которой произошёл прорыв радиатора, ссылаясь на то, что он допускал бесхозяйственное отношение к системе отопления в своей квартире. Представитель «соседа сверху» не согласился с выводами суда и обратился в Верховный суд Бурятии.



Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и пришла к выводу о том, что ущерб потерпевшей должна возместить управляющая компания.



- Выяснилось, что причиной прорыва явился гидроудар - резкое повышение нормативного давления в системе отопления. Кроме того, суд установил, что произошло аналогичное повреждение в одно и то же время, в ночь с 18 на 19 марта прошлого года в квартире, расположенной в соседнем доме, имеющем общую систему центрального отопления, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



