Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия, в том числе экскурсии, лекции и мастер-классы. Доступ в здание музея установлен исключительно в медицинских масках и бахилах, принадлежащих посетителям.
Временные ограничения введены в соответствии с приказом комитета по культуре городской администрации №21 от 24.03.2020 г. «О деятельности муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Напомним, что с 17 марта изменил режим работы Национальный музей Бурятии. В частности, там были усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество, Фото:
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