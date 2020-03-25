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Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия

Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах

Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия, в том числе экскурсии, лекции и мастер-классы. Доступ в здание музея установлен исключительно в медицинских масках и бахилах, принадлежащих посетителям.

Временные ограничения введены в соответствии с приказом комитета по культуре городской администрации №21 от 24.03.2020 г. «О деятельности муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Напомним, что с 17 марта изменил режим работы Национальный музей Бурятии. В частности, там были усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
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