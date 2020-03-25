В Бурятии не вставшего на учёт осуждённого отправили в ИВС

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина был приговорён к условному лишению свободы



В Бурятии сотрудниками полиции совместно с представителями уголовно-исполнительной инспекции ФКУ УИИ УФСИН России по республике проведён 1 этап мероприятия «Условник-2020». В мероприятии было задействовано более 200 сотрудников полиции.



С 10 по 20 марта на территории республики по месту жительства проверено 7918 лиц, 98,4% от состоящих на учёте осуждённых к мерам наказания не связанным с лишением свободы.



К административной ответственности привлечено 94 лица, осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.



В районные суды на отмену, замену, продление условной меры наказания, а также возложение дополнительных обязанностей направлено 147 ходатайств.



Разыскано четверо лиц, находящихся в розыске и условно осуждённых.



Так, 19 марта в селе Елань Бичурского района был задержан местный житель, осуждённый к лишению свободы условно, не вставший на учёт. Постановлением Кяхтинского районного суда мужчине отменена условная мера наказания, он водворён в ИВС О МВД России по Кяхтинскому району.



- Также в период проведения мероприятия за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений возбуждено три уголовных дела по ст. 314.1 УК РФ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

