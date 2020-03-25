В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля

В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту



В Бурятии названы сроки подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотсезоне 2019-2020 годов.



С 27 марта принимаются заявления на добычу бурого медведя. Сезон охоты на хищника – с 12 апреля по 10 июня этого года.



Со 2 апреля начнут приниматься заявления на охоту на боровую (вальдшнеп, самцы глухаря, тетерева) и водоплавающую (селезни уток, гуси) дичь в южной зоне (Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы). Сезон охоты – с 17 апреля по 26 апреля. В северной зоне (Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы) охотиться на дичь разрешено с 1 мая по 10 мая этого года. Приём заявлений стартует с 16 апреля.



С 15 мая подаются заявления на благородного оленя (панты). Его можно будет добывать с 1 июня по 15 июля 2020 года. Об этом сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.

