В районе Бурятии проверили готовность к пожароопасному сезону

- Смотр готовности сил и средств показал, что в целом район готов, - резюмировал Пётр Мордовской.





В Заиграевском районе 24 марта готовность к пожароопасному сезону проверил зампред правительства Бурятия по безопасности Петр Мордовской.В районе готовы тушить лесные пожары 161 огнеборец, среди которых сотрудники пожарно-химических станций, лесозаготовители и добровольная пожарная дружина. Также 70 единиц лесопожарной техники готовы к пожароопасному сезону и находятся в полной боевой готовности.Лесники представили на смотр сил и средств лесопожарную технику – машины, тракторы, пожарные автоцистерны. Также было продемонстрировано оборудование, снаряжение и инструменты для тушения лесных пожаров: ранцевые лесные огнетушители, лопаты, воздуходувки, мотопомпы. Особое внимание было уделено радиостанциям. Рации есть как в лесопожарных машинах, так и у всех лесников, задействованных на тушении пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.