Читинец сбывал «синтетику» с помощью «закладок»

Общество, Фото: из архива

Полицейские задержали его с поличным



Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Читы с поличным задержан местный житель. Он сбывал наркотики с помощью закладок «закладок».



У него изъят свёрток с кристаллическим порошком, который по заключению эксперта является синтетическим наркотиком, весом 0,465 граммов, что согласно законодательству, является значительным размером.



Также полицейские установили причастность задержанного 22-летнего читинца не менее чем к четырём фактам сбыта наркотиков, совершенным на территории города.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Читинцу за сбыт наркотиков в значительном размере грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





