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Читинец сбывал «синтетику» с помощью «закладок»

Читинец сбывал «синтетику» с помощью «закладок»
Общество,  Фото:из архива
Полицейские задержали его с поличным

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Читы с поличным задержан местный житель. Он сбывал наркотики с помощью закладок «закладок».

У него изъят свёрток с кристаллическим порошком, который по заключению эксперта является синтетическим наркотиком, весом 0,465 граммов, что согласно законодательству, является значительным размером.

Также полицейские установили причастность задержанного 22-летнего читинца не менее чем к четырём фактам сбыта наркотиков, совершенным на территории города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Читинцу за сбыт наркотиков в значительном размере грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


наркотики Чита
 
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