Полицейские задержали его с поличным
Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Читы с поличным задержан местный житель. Он сбывал наркотики с помощью закладок «закладок».
У него изъят свёрток с кристаллическим порошком, который по заключению эксперта является синтетическим наркотиком, весом 0,465 граммов, что согласно законодательству, является значительным размером.
Также полицейские установили причастность задержанного 22-летнего читинца не менее чем к четырём фактам сбыта наркотиков, совершенным на территории города.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Читинцу за сбыт наркотиков в значительном размере грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец сбывал «синтетику» с помощью «закладок»
Общество, Фото:
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