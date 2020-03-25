В Бурятии опровергли информацию о досрочном прекращении учебного года

В Бурятии в мессенджерах и соцсетях распространяется новость о том, что в связи с коронавирусом учебный год в школах будет прекращён досрочно.
Подобную новость об этом опубликовал образовательный портал «Образование в Москве»:
«В Минпросвещении и Рособрнадзоре активно прорабатывается вопрос о досрочном прекращении учебного года, в связи с коронавирусом. Объявление о досрочном прекращении учебного года ожидается в апреле», сообщает портал.
Однако никакой информации по этому поводу на официальных ведомственных сайтах России нет. Также нет такой информации в российских СМИ.
В министерстве образовании и науки Бурятии вовсе опровергли эту информацию:
- Никаких официальных писем не было, подтверждений не было, скорее всего, это фейковая новость, - сообщил «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства.
В Бурятии в настоящий момент решено, что с 1 по 12 апреля школьники будут обучаться дистанционно. Школы, перешедшие на дистанционное обучение, будут использовать различные образовательные платформы, доступ к которым открыт бесплатно.
Ранее председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова сообщила, что при отсутствии возможности обучаться дома, школам рекомендуется организовать образовательный процесс в компьютерных классах.
Между тем, в Бурятии уже четыре вуза перешли на дистанционное обучение – БГСХА, ВСГУТУ, БГУ и ВСГАКИ.