Усольчанка подозревается в сбыте наркотиков

Женщина освободилась из колонии только полгода назад



В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в сбыте наркотиков на территории города.



Предварительно установлено, что подозреваемая путем закладок поставляла наркотики потенциальным потребителям. Её удалось задержать с поличным при попытке сбыта бумажных свертков с наркотиками. Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин массой около 0,5 гр.



При обыске по месту жительства усольчанки обнаружено расфасованное порошкообразное вещество белого цвета, которое в настоящий момент направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство или сбыт наркотических средств». По ходатайству следствия подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде ареста. Известно, что 38-летняя женщина только осенью 2019 года вернулась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





