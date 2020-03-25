Женщина освободилась из колонии только полгода назад
В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в сбыте наркотиков на территории города.
Предварительно установлено, что подозреваемая путем закладок поставляла наркотики потенциальным потребителям. Её удалось задержать с поличным при попытке сбыта бумажных свертков с наркотиками. Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин массой около 0,5 гр.
При обыске по месту жительства усольчанки обнаружено расфасованное порошкообразное вещество белого цвета, которое в настоящий момент направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство или сбыт наркотических средств». По ходатайству следствия подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде ареста. Известно, что 38-летняя женщина только осенью 2019 года вернулась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанка подозревается в сбыте наркотиков
Общество, Фото:
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