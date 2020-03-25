Соответствующее поручение дам мэр города Игорь Шутенков
В Улан-Удэ идут работы по подсыпке дорог и уборке смета. За ночь на дороги города рассыпано 480 тонн песка. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на планёрном совещании дал поручение комитету городского хозяйства обратить особое внимание на подсыпку дорог в теневых местах, сообщает управление по информационной политике.
- Прошу также отработать с управляющими организациями и ТСЖ, чтобы подсыпали возле домов, где ещё не растаял снег, - сказал мэр.
Сегодня с полуночи на дороги города вышли 8 тракторов-щёток. Для грейдирования снежных наносов задействованы 3 автогрейдера.
С 4 часов на работу вышли 14 пескоразбрасывательных машин и 3 погрузчика. Для ручной и механизированным погрузки и вывоза снега привлечены 20 самосвалов и 5 бобкэтов. Работы по подсыпке песка и уборке снега продолжаются.
В Улан-Удэ подсыпят дороги в теневых местах
Общество, Фото:
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