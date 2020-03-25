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200 саженцев высадят в Улан-Удэ 30 апреля

200 саженцев высадят в Улан-Удэ 30 апреля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Среди саженцев множество различных видов деревьев

30 апреля Улан-Удэ присоединится к международной акции «Сад памяти». В этот день глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Народного Хурала республики и Улан-Удэнского городского совета депутатов, горожане на площади Славы высадят 200 саженцев. В том числе 10 голубых елей и 190 саженцев яблони, калины, рябины.

Кроме этого, администрациями районов определены десять мест для высадки саженцев с 30 апреля до 8 мая.

В частности, в Советском районе три места: территория вблизи бюста Владимира Борсоева, сквер вблизи памятника «Воинам-стеклозаводчанам» и прилегающая территория к братской могиле красногвардейцев-интернационалистов по ул. Гарнизонная. В Железнодорожном районе четыре: сквер «Сиреневый», парк имени Орешкова, парк имени Жанаева, сквер «60 лет Победы». В Октябрьском районе три места: территория вблизи памятника «Воинам, павшим в ВОВ» (микрорайон Таежный), мемориальный комплекс «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы ВОВ» (микрорайон Горького), парк «Юбилейный».

На этих территориях будут высажены саженцы яблони, калины, рябины, клёна, сирени, берёзы, ели, черёмухи. В общем количестве 2 854 шт. Саженцы приобретены за счёт местного бюджета, за счёт депутатов Народного Хурала и Улан-Удэнского городского Совета, а также проработан вопрос с РАЛХ о поставке саженцев в количестве 3000 штук, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой весной в Улан-Удэ высадили 14 тысяч саженцев. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
озеленение
 
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