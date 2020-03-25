Цена одноразовой маски составит 30 рублей
Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20, сообщает пресс-служба правительства области.
Также ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию накануне маски поступили в количестве 10 тысяч штук. Однако цена одной маски довольно высокая – 39 рублей. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала ситуацию:
- «Бурят-Фармация» приложила большие усилия, чтобы закупить эти маски. Практически их нет на рынке, удалось найти 10 тысяч. Я тоже как гражданин, как руководитель не рада, что цена маски высокая, почти 40 рублей, - написала Евгения Лудупова.
Она объяснила, что цена обусловлена общемировыми факторами - ограничен экспорт.
В Иркутскую область поступят 2 миллиона медицинских масок
Общество, Фото:
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