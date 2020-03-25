В детсаду провели профилактическое мероприятие
В городе Кяхта сотрудники ГИБДД побывали в детском саду «Ёлочка». Автоинспекторы в игровой форме напомнили ребятам о правилах дорожной безопасности для юных пешеходов. Ребята повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора.
- В увлекательной игре-викторине «Юный пешеход» малышам предлагалось повторить правила дорожного движения, участвуя в различных раундах викторины: «Угадай звуки на дороге», «Говорящие знаки», «Автомульти», «Чудо на колёсах», «Азбука пешехода» и других, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В завершения мероприятия малыши получили грамоты, сладкие призы и раскраски. Дошколята пообещали инспекторам, что будут внимательны на проезжей части.
В Бурятии дошколятам напомнили правила дорожного движения
Общество, Фото:
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