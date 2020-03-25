Улан-удэнец из-за долга ограбил приятеля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Преступление произошло во время драки



23 марта в полицию Железнодорожного района обратился 64-летний улан-удэнец. Мужчина сообщил, что во время ссоры со знакомым у него был украден телефон.



Следователем установлено, что мужчина пришёл в квартиру к знакомому с требованием вернуть долг. Во время переговоров началась драка, в ходе которой злоумышленник забрал сотовый телефон. Ущерб составил 3 тысячи рублей.



По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Подозреваемый ранее неоднократно судим, не работает.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

