Преступление произошло во время драки
23 марта в полицию Железнодорожного района обратился 64-летний улан-удэнец. Мужчина сообщил, что во время ссоры со знакомым у него был украден телефон.
Следователем установлено, что мужчина пришёл в квартиру к знакомому с требованием вернуть долг. Во время переговоров началась драка, в ходе которой злоумышленник забрал сотовый телефон. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Подозреваемый ранее неоднократно судим, не работает.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец из-за долга ограбил приятеля
Общество, Фото:
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