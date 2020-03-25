Детям вручили светоотражающие наклейки
В парке имени Орешкова в Улан-Удэ автоинспекторы пообщались с юными велосипедистами о безопасном поведении на дорогах.
Инспекторы ГИБДД напомнили ребятам, что выезжать на дорогу на велосипеде разрешено с 14 лет. При этом велосипедистам следует двигаться в правом ряду, ближе к краю проезжей части, а пересекать дорогу по пешеходному переходу они должны спешившись, рядом с велосипедом. Во избежание аварий и травм детям порекомендовали кататься на велосипедах в парках и скверах, а во время движения использовать специальные шлемы и другие средства защиты.
Сотрудники ГИБДД вручили ребятам светоотражающие наклейки на велосипед, светоотражающие браслеты и памятки с правилами для юных велосипедистов. Полицейские убеждены, что разъяснительно-обучающие беседы помогут ребятам стать дисциплинированными велосипедистами, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ юным велосипедистам напомнили о дорожной безопасности
Общество, Фото:
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