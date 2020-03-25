В Иркутской области задержали автоугонщика до того, как владелец обнаружил пропажу

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Оказалось, подозреваемый судим 13 раз за кражи и угоны



В Слюдянке накануне ночью сотрудники ГИБДД задержали иркутянина, угнавшего «Жигули» в городе Байкальске до того, как владелец обнаружил пропажу автомобиля.



Инспекторы ДПС на контрольном посту полиции «Рубеж» подали водителю «шестёрки», двигавшейся со стороны Улан-Удэ сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал требование, и ускорившись, проследовал в сторону Иркутска. Экипаж ДПС догнал правонарушителя.



Во время разбирательства полицейские установили, что 21-летний иркутянин угнал «ВАЗ», стоявший у дома владельца. Оказалось, что он 13 раз судим за кражи и угоны, освободился из колонии месяц назад. Он признал свою вину и пояснил, что завладел автомобилем с целью уехать домой в Иркутск.



- В отношении молодого человека составлены три протокола об административных правонарушениях: за управление автомобилем, не имея права управления, за невыполнение требования об остановке транспортного средства, и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

