 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии

24 Марта

Популярное

В Иркутской области задержали автоугонщика до того, как владелец обнаружил пропажу

В Иркутской области задержали автоугонщика до того, как владелец обнаружил пропажу
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Оказалось, подозреваемый судим 13 раз за кражи и угоны

В Слюдянке накануне ночью сотрудники ГИБДД задержали иркутянина, угнавшего «Жигули» в городе Байкальске до того, как владелец обнаружил пропажу автомобиля.

Инспекторы ДПС на контрольном посту полиции «Рубеж» подали водителю «шестёрки», двигавшейся со стороны Улан-Удэ сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал требование, и ускорившись, проследовал в сторону Иркутска. Экипаж ДПС догнал правонарушителя.

Во время разбирательства полицейские установили, что 21-летний иркутянин угнал «ВАЗ», стоявший у дома владельца. Оказалось, что он 13 раз судим за кражи и угоны, освободился из колонии месяц назад. Он признал свою вину и пояснил, что завладел автомобилем с целью уехать домой в Иркутск.

- В отношении молодого человека составлены три протокола об административных правонарушениях: за управление автомобилем, не имея права управления, за невыполнение требования об остановке транспортного средства, и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
угно Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Министр здравоохранения Бурятии объяснила, почему маски стоят почти 40 рублей
Министр здравоохранения Бурятии объяснила, почему маски стоят почти 40 рублей
Общество, 25.03.2020
«Я тоже не рада, что цена маски высокая», - призналась Евгения Лудупова
В Бурятии школу закрыли на 90 суток из-за трещин и щелей
В Бурятии школу закрыли на 90 суток из-за трещин и щелей
Общество, 25.03.2020
Нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей

Житель Бурятии выплатил около 200 тысяч долга по алиментам
Житель Бурятии выплатил около 200 тысяч долга по алиментам
Общество, 25.03.2020
Мужчина перечислил средства, находясь на заработках в Южной Корее
Максим Галкин передал привет Бурятии
Максим Галкин передал привет Бурятии
Общество, 25.03.2020
Телеведущий провёл прямой эфир в соцсети
В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус
В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус
Общество, 25.03.2020
Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск

В Бурятии военные отрабатывают навыки с помощью «Орлана-10»
В Бурятии военные отрабатывают навыки с помощью «Орлана-10»
Общество, 25.03.2020
Беспилотный летательный аппарат фотографировал и снимал огневые позиции «противника»

«Я влюбилась в лёд»: Пара из Москвы устроила на Байкале свадьбу в стиле «Игры престолов»
«Я влюбилась в лёд»: Пара из Москвы устроила на Байкале свадьбу в стиле «Игры престолов»
Общество, 25.03.2020
Дарья Булавина рассказала «Байкал-Daily» об их с мужем второй свадебной церемонии на льду озера. ВИДЕО
В Улан-Удэ предприятия захламили погрузочные площадки
В Улан-Удэ предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, 25.03.2020
Нарушение могло стать причиной распространения вредных организмов
В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано
В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано
Общество, 25.03.2020
Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды
За ночь на дороги Улан-Удэ рассыпано 480 тонн песка
За ночь на дороги Улан-Удэ рассыпано 480 тонн песка
Общество, 25.03.2020
Работы по уборке снега продолжаются
Улан-удэнку осудили за мошенничество на 45 млн рублей
Улан-удэнку осудили за мошенничество на 45 млн рублей
Общество, 25.03.2020
Аферистка злоупотребляла доверием людей
В Бурятии бывшие начальник и бригадир получили сроки за хищение топлива
В Бурятии бывшие начальник и бригадир получили сроки за хищение топлива
Общество, 25.03.2020
Всего похищено дизтоплива на сумму более 335 тысяч рублей
В Бурятии омулёвый браконьер получил условный срок
В Бурятии омулёвый браконьер получил условный срок
Общество, 25.03.2020
Мужчина выловил рыбы почти на 73 тысячи рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^