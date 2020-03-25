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Забайкалка отдала мошеннице 105 тысяч, чтобы избавиться от «порчи»

Забайкалка отдала мошеннице 105 тысяч, чтобы избавиться от «порчи»
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка стала жертвой «обряда очищения денег»

В городе Краснокаменске Забайкальского края в полицию обратилась 80-летняя местная жительница и сообщила о совершённом в отношении неё преступлении. Установлено, что к потерпевшей на улице подошла неизвестная женщина и сообщила о порче, предложив свои услуги по ее снятию.

Женщина пояснила, что для этого необходимо провести обряд очищения денег, которые имеются у пенсионерки. Доверчивая забайкалка сняла с банковской карты 105 тысяч рублей и отдала их «колдунье».

Мошенница накрыла деньги платком и после якобы очищения вернула сверток пенсионерке, наказав развернуть его по приходу домой. Выполнив все требования мошенницы, пенсионерка обнаружила, что в платке денег нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. Есть основания предполагать, что у женщины есть сообщники и они могут передвигаться по районам Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальской краю.
Забайкальский край мошенничество
 
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