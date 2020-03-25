Нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей
В Бурятии управление Роспотребнадзора провело плановую проверку в отношении Десятниковской средней общеобразовательной школы. В результате проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.
В управлении рассказали, что здание школы находится в ветхом состоянии: полы, стены, потолки имеют существенные дефекты – трещины и щели, в отдельных кабинетах потолки находятся в аварийном состоянии, местами провисают. В спортивном зале на стене от потолка до пола имеется большая вертикальная трещина.
- Продолжение образовательного процесса в данных условиях не допустимо, так как выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, - добавили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд.
Тарбагатайский районный суд назначил наказание учреждению в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Не согласившись с вынесенным решением, школа обратилась с жалобой в вышестоящую инстанцию.
Верховным судом Бурятии оставил жалобу школы без удовлетворения, постановление суда – без изменения.
В Бурятии школу закрыли на 90 суток из-за трещин и щелей
Общество, Фото:
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