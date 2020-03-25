Мероприятие планируется провести в мае
В Бурятии начат приём стихотворений на ежегодный поэтический конкурс «Весенняя Муза». Молодёжное мероприятие пройдёт в Улан-Удэ в двадцатый раз.
Для участия в конкурсе необходимо:
- Быть учеником 5-11 классов или студентом ил автором не старше 30 лет;
- Напечатать 3-5 собственных стихотворений;
- На титульном листе указать: ФИО, возраст, номер или название школы, класс или курс;
- На последнем листе указать свой адрес и номер телефона;
- Выслать работы по адресу kibanovam@mail.ru.
Фестиваль пройдёт в мае, точная дата будет объявлена позднее. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, Фото:
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