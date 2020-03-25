В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов

Мероприятие планируется провести в мае



В Бурятии начат приём стихотворений на ежегодный поэтический конкурс «Весенняя Муза». Молодёжное мероприятие пройдёт в Улан-Удэ в двадцатый раз.



Для участия в конкурсе необходимо:

- Быть учеником 5-11 классов или студентом ил автором не старше 30 лет;

- Напечатать 3-5 собственных стихотворений;

- На титульном листе указать: ФИО, возраст, номер или название школы, класс или курс;

- На последнем листе указать свой адрес и номер телефона;

- Выслать работы по адресу kibanovam@mail.ru.



Фестиваль пройдёт в мае, точная дата будет объявлена позднее. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



Возрастное ограничение 6+