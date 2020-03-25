Изъятые бестабачные смеси уничтожат
В Улан-Удэ в конце 2019 года управление Роспотребнадзора по Бурятии в ходе внеплановых проверок установило факты хранения в ряде торговых точек города никотинсодержащей продукции - бестабачные сосательные или жевательные смеси, так называемые снюсы.
Продукция не прошла оценку соответствия требованиям технических регламентов к продукции, без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
По результатам проверок были возбуждены дела и направлены в суд.
Арбитражный суд Бурятии признал предпринимателей виновными в совершении административных правонарушений и назначил наказания в виде административных штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей. Изъятые товары подлежат уничтожению, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Напомним, 5 марта в Бурятии ввели запрет на продажу снюсов детям и подросткам до 18 лет. За нарушение предусмотрены штрафы.
Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу по поводу распространения снюсов в Бурятии забили к концу 2019 года. Тогда было заявлено, что зараза проникла едва ли не во все школы Улан-Удэ. «В основном его употребляют школьники от 10 до 14 лет – ребёнка рвёт, горечь во рту, он задыхается, слабеют мышцы», - поделилась директор школы №35 Людмила Пахомова.
В Улан-Удэ бизнесменов оштрафовали на 150 тысяч за продажу снюсов
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